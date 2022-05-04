Мадрид, , 07:01 — REGNUM Смартфон Аранчи Гонсалес Лайи, являвшейся главой МИД Испании с 2020 по 2021 год, был взломан весной 2021 года в момент дипломатического кризиса между её страной и Марокко. Об этом пишет испанское издание El País.

Флаг Испании Efraimstochter

Отмечается, что взлом смартфона Лайи произошёл примерно в то же время, что и взлом смартфонов премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны страны Маргариты Роблес. Спецслужбы Испании сразу уведомили министра иностранных дел о взломе, однако разведка страны не смогла установить ни программу, с помощью которой произошёл взлом, ни лиц, стоящих за взломом.

Издание напоминает, что Марокко является одним из клиентов израильской компании NSO Group, которая стала разработчиком шпионской программы Pegasus.

В апреле 2021 года Испания приняла у себя на лечение главу Сахарской Арабской Демократической Республики и генерального секретаря Фронта ПОЛИСАРИО Брахима Гали. В Марокко восприняли этот шаг как недружественный, поскольку считают Гали военным преступником.

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