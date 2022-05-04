Екатеринбург, 4 мая, 2022, 07:01 — ИА Регнум. В Екатеринбурге цены на вторичное жильё приостановили свой рост. Об этом сообщают эксперты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жильё

Так, «Уральская палата недвижимости» информирует о том, что за неделю с 18 по 25 апреля стоимость жилья в среднем по городу упала на 0,2% и составила 98 523 рубля за квадратный метр. Такая же цена была зафиксирована и на 4 апреля. При этом объём предложения и сроки экспозиции выросли.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд экспертов полагают, что вторичное жильё может подешеветь на 20 и более процентов. Причиной может стать низкий спрос.