Пекин, 4 мая, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Культурный сектор Китая сохранил темпы восстановления в первом квартале, несмотря на потрясения, вызванные COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального бюро статистики Китая (NBS), совокупная операционная выручка крупнейших компаний сектора за этот период составила около 2,7 трлн юаней (около $408 млрд), что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Данные показали, что среди подсекторов, доходы от создания культурного контента выросли в годовом исчислении на 10,1% за первые три месяца года. Лидером роста стал центральный регион страны, доходы которого выросли на 12% в годовом исчислении, за ним следуют восточные и западные регионы.

Данные NBS получены в результате опроса культурных компаний с годовым доходом более 20 млн юаней или тех, которые соответствуют другим стандартам, установленным NBS.