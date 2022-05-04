Новосибирск, 4 мая, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания сообщила о возможном шуме в Новосибирске. Информация появилась в телеграм-канале СГК.

Sibgenco.online СГК

«Друзья, приносим извинения — вынуждены немного пошуметь, — говорится в сообщении. — Сейчас на ТЭЦ-3 занимаемся пуском котла из резерва по заданию системного оператора. На начальном этапе будет сбрасываться пар. Возможно, будет слышно в жилой застройке».

Отметим, что ранее компания рассказала, что часть оборудования станций прошла ремонт, не дожидаясь окончания отопительного сезона.