Пекин, , 06:55 — REGNUM Крупнейший китайский грузовой авиаперевозчик SF Airlines увеличил численность своего парка грузовых самолетов до 70, сообщает агентство Синьхуа.

Самолет авиакомпании SF Airlines (сс) byeangel

Новейшее пополнение флота SF Airlines, широкофюзеляжный грузовой самолет B767-300, уже начал обслуживать маршрут Шэньчжэнь-Пекин, сообщили в SF Airlines. Общее количество грузовых самолетов B767-300 авиакомпании SF Airlines достигло 14. Эти широкофюзеляжные грузовые суда в основном работают на маршрутах, связывающих Китай с Южной и Юго-Восточной Азией.

По словам грузовой авиакомпании, постоянно растущее число широкофюзеляжных грузовых самолетов в парке SF Airlines повышает ее возможности в области авиационной логистики и помогает ей лучше обслуживать людей. Авиакомпания SF Airlines со штаб-квартирой в Шэньчжэне является авиационным филиалом китайского гиганта доставки SF Express.