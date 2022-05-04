Пекин, 4 мая 2022, 06:55 — REGNUM Крупнейший китайский грузовой авиаперевозчик SF Airlines увеличил численность своего парка грузовых самолетов до 70, сообщает агентство Синьхуа.
Новейшее пополнение флота SF Airlines, широкофюзеляжный грузовой самолет B767-300, уже начал обслуживать маршрут Шэньчжэнь-Пекин, сообщили в SF Airlines. Общее количество грузовых самолетов B767-300 авиакомпании SF Airlines достигло 14. Эти широкофюзеляжные грузовые суда в основном работают на маршрутах, связывающих Китай с Южной и Юго-Восточной Азией.
По словам грузовой авиакомпании, постоянно растущее число широкофюзеляжных грузовых самолетов в парке SF Airlines повышает ее возможности в области авиационной логистики и помогает ей лучше обслуживать людей. Авиакомпания SF Airlines со штаб-квартирой в Шэньчжэне является авиационным филиалом китайского гиганта доставки SF Express.