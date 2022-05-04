Анадырь, 4 мая 2022, 06:58 — REGNUM На Чукотке завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели шести человек во время пожара в ночь с 29 на 30 октября 2021 года в селе Инчоун, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по ЧАО.
Читайте также: Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Ростовской области
Установлено, что возгорание произошло в одной из квартир деревянного одноэтажного дома в результате неосторожных действий 20-летнего молодого человека при эксплуатации печи с дефектами дверцы топки, при которых её использование было запрещено действующим законодательством. В результате происшествия в огне погибли четверо детей в возрасте от 1 года до 6 лет, а также две женщины, 1972 года рождения.
Действия фигуранта квалифицированы как причинение смерти по неосторожности шести лицам. Вину он признал полностью, в содеянном раскаялся.
Уголовное дело направленно прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.
Расследование находилось на контроле у председателя СКР.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области один человек погиб при пожаре, случившемся в многоквартирном жилом доме.