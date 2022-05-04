Анадырь, 4 мая, 2022, 06:58 — ИА Регнум. На Чукотке завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели шести человек во время пожара в ночь с 29 на 30 октября 2021 года в селе Инчоун, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по ЧАО.

Павел Рубинский. Печка. 1960-е

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Установлено, что возгорание произошло в одной из квартир деревянного одноэтажного дома в результате неосторожных действий 20-летнего молодого человека при эксплуатации печи с дефектами дверцы топки, при которых её использование было запрещено действующим законодательством. В результате происшествия в огне погибли четверо детей в возрасте от 1 года до 6 лет, а также две женщины 1972 года рождения.

Действия фигуранта квалифицированы как причинение смерти по неосторожности шести лицам. Вину он признал полностью, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направленно прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Расследование находилось на контроле у председателя СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области один человек погиб при пожаре, случившемся в многоквартирном жилом доме.