Абакан, 4 мая, 2022, 06:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 15 новых носителей коронавируса, выздоровели 17 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 мая в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 33 687 случаев COVID-19. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции за неделю составил 0,9 (за четыре дня — 1,2).

Амбулаторное лечение в настоящее время проходят 114 (-1) пациентов, в стационаре находятся 55 (-3) жителей республики с диагнозом COVID-19.

Напомним, 3 мая в Хакасии выявили 18 носителей коронавируса, выздоровели девять человек.