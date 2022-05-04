Пекин, , 06:52 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) для непроизводственного сектора Китая в апреле составил 41,9 по сравнению с 48,4 в марте, сообщило в Национальное бюро статистики КНР (NBS), передает агентство Синьхуа.

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Значения выше 50 указывают на расширение, в то время как значения ниже него отражают сокращение активности. Индекс новых заказов в непроизводственном секторе составил 37,4 пункта, что на 8,3 пункта меньше, чем в предыдущем месяце, что указывает на падение спроса на рынке.

По словам старшего статистика NBS Чжао Цинхэ, вспышка COVID-19 в апреле больше всего повлияла на сектор услуг, поскольку 19 из 21 опрошенного сектора находились в зоне сокращения, включая авиаперевозки, жилье и общественное питание.

Субиндекс для сектора услуг в апреле составил 40, что на 6,7 пункта ниже, чем в марте, что указывает на тенденцию к снижению в секторе. Строительный сектор продолжил рост, но субиндекс для сектора снизился на 5,4 пункта с марта до 52,7 пункта в апреле.