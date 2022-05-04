Пермь, 4 мая, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В городе Чусовом Пермского края в рамках нацпроекта началось благоустройство Аллеи Молодёжи. Предусмотрено комплексное преобразование территории. Об этом 4 мая сообщает пресс-служба краевой администрации.

permkrai.ru Проект Аллеи Молодёжи в Чусовом

Работы проведут в три этапа. Сначала обустроят дорожное покрытие, мест отдыха и осуществят монтаж современного энергоэффективного освещения. Затем на площадке появятся несколько функциональных зон: две детские игровые площадки для разных возрастов, территории для свободного общения с Wi-Fi, интеллектуальное пространство, где любой желающий сможет поиграть в любимые настольные игры. На аллее появятся арт-объекты, беседки, подвесные качели. Подрядчик проведет комплексное озеленение территории. Планируется, что проект реализуют до конца 2024 года.

Стоит отметить, из бюджетов разных уровней в 2022 году на благоустройство дворов, парков и скверов в Пермском крае выделяют 1,1 млрд рублей. На эти средства благоустроят 227 объектов: 157 — дворовых территорий и 70 — общественных пространств.