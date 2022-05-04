Пекин, , 06:48 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) для производственного сектора Китая составил 47,4 в апреле, по сравнению с 49,5 в марте, показали данные Национального бюро статистики КНР (NBS), передает агентство Синьхуа.

Значения выше 50 указывают на расширение активности, в то время как значения ниже 50 отражают ее сокращение. По словам старшего статистика NBS Чжао Цинхэ, возобновление внутренних случаев заражения COVID-19 негативно сказалось на производственной деятельности Китая и рыночном спросе.

Субиндекс производства в апреле составил 44,4 пункта, что на 5,1 пункта меньше, чем в предыдущем месяце, а субиндекс новых заказов составил 42,6 пункта, что на 6,2 пункта меньше, чем в марте. Данные также показали, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе составил 41,9 в апреле по сравнению с 48,4 в марте.