Благовещенск, , 06:49 — REGNUM В Приамурье в Ивановском муниципальном округе строят молочную мегаферму. Первую очередь которой планируют завершить уже в 2022 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Коровы

Читайте также: В Приангарье открыли молочно-товарную ферму на 200 голов

Стройка началась в 2021 году. В проект будет вложено более 2 млрд рублей уже действующего производителя молока АО «Луч».

Новая мегаферма рассчитана на 2,4 тыс. голов дойного стада. Первая очередь включает размещение 1570 коров.

Сейчас ферма производит 7380 литров молока в год при расчете на одну корову. После ввода в эксплуатацию нового предприятия этот показатель увеличится до 15 704 тонн.

Новая мегаферма позволит создать 84 рабочих места.

Как сообщало ИА REGNUM, в Черемховском районе Иркутской области открылась молочно-товарная ферма на 200 голов.