Тайбэй, , 06:46 — REGNUM Экономика Тайваня выросла на 3,06% в годовом исчислении в первом квартале этого года, что немного больше предыдущего прогноза, передает агентство Синьхуа.

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Рост ВВП объясняется устойчивым экспортом из-за высокого спроса на научные приложения и облегчением цепочек поставок. Власти острова также отметили, что они могут снизить прогноз роста ВВП на 2022 год, но этот показатель будет не ниже 4%

Тайваньский институт экономических исследований, ведущий экономический аналитический центр, прогнозировал, что экономика острова вырастет на 4,1% в этом году.