Магнитогорск, Челябинская область, , 06:47 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области неизвестные устроили погром на кладбище. Об этом в соцсетях пишут очевидцы.

Памятник на кладбище Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По информации паблика «Чёрное& Белое Магнитогорск», на Левобережном кладбище из земли вытащили надгробья. А на некоторых могилах были срезаны металлические ограды.

Похожие сигналы поступают и с других кладбищ города. В пресс-службе областного главка МВД журналистам пояснили, что полицейские устанавливают повреждённые захоронения и свидетелей. Владеющие какой-либо информацией граждане могут позвонить в полицию.