Красноярск, , 06:45 — REGNUM В центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве 4 мая сохранится высокая пожарная опасность IV класса. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Лесной пожар Teplyystanmedia.ru

По прогнозам синоптиков, днём 4 мая на севере Туруханского и на юге Эвенкийского районов, а также в центральных районах Красноярского края и в Хакасии ожидаются порывы западного ветра 15-18 м/с. В Туве порывы северо-западного ветра будут достигать 17-22 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Хакасии предупредили о сильном ветре.

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