Пекин, , 06:43 — REGNUM Сельскохозяйственный банк Китая, один из четырех крупных государственных кредиторов страны, сообщил о росте чистой прибыли на 7,42% в первом квартале этого года, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно финансовому отчету банка за первый квартал, чистая прибыль, причитающаяся акционерам, составила 70,75 млрд юаней (около $10,69 млрд). Выручка компании составила 205,86 млрд юаней, увеличившись на 5,84% в годовом исчислении.

К концу марта коэффициент просроченных кредитов банка составил 1,41%, что на 0,02 процентных пункта меньше, чем в конце прошлого года. Коэффициент покрытия резервов составил 307,5%, что на 7,77 процентных пункта больше, чем три месяца назад. Совокупные активы кредитора к концу марта составили 30,89 трлн юаней, что на 6,26% больше, чем в конце прошлого года.