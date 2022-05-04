Ростов-на-Дону, , 06:43 — REGNUM Трое взрослых и трое детей погибли в результате столкновения легкового автомобиля с минивэном в Ростовской области. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

ДТП

Смертельная авария произошла 4 мая в 00:40 мск в Красносулинском районе. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2112 совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Viano, в салоне которого находились пять пассажиров.

В результате ДТП погибли водитель и пять пассажиров автомобиля ВАЗ-2112, из них трое детей. Пострадали четыре пассажира автомобиля Mercedes-Benz Viano. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Сахалине за прошедшие майские выходные дни в ДТП погибли три человека.

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