Мадрид, , 06:43 — REGNUM Мобильные телефоны премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны страны Маргариты Роблес были взломаны с помощью шпионской программы Pegasus. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава администрации премьер-министра, министр по делам судов и исторической памяти Феликс Боланьос.

Педро Санчес Lamoncloa.gob.es

«Правительство уведомило судебные власти о двух технических отчетах Национального криптологического центра, согласно которым мобильные телефоны председателя правительства и министра обороны были заражены программным обеспечением Pegasus, которое представляет собой инструмент, позволяющий получить доступ к содержимому мобильных телефонов», — сказал Боланьос.

По его словам, взлом Санчеса и Роблес произошёл в мае и июне 2021 года соответственно, причём в смартфон премьер-министра было осуществлено два незаконных проникновения, а в мобильный министра обороны — одно: «Мы уверены, что это была атака извне».

Боланьос сослался на данные, которые говорят о незаконном использовании Pegasus «по крайней мере в 20 странах, в число жертв этих вмешательств входят правительства и деятели гражданского общества из разных сфер».