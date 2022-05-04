Одинцово, Московская область, , 06:43 — REGNUM Вторая попытка продать актив администрации Одинцовского городского округа Московской области — акции телерадиокомпании «Одинцово» — оказалась также неудачной. На акции со стартовой ценой свыше 0,5 млрд рублей не было подано ни одной заявки, передаёт ИА REGNUM.

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«Признать аукцион не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок (протокол признания претендентов участниками аукциона от 26 апреля 2022 года)», — уточняется в протоколе о попытке продать более 401,9 млн обыкновенных именных бездокументарных акций.

При этом тендер, прошедший в феврале 2022 года, также не привлёк покупателей. На февральский и апрельский тендеры пакет из 100% уставного капитала выставляли с начальной ценой 542 млн рублей.

У компании, созданной в 2016 году, есть в активе два нежилых помещения общей площадью 340,7 кв. м и 375,2 кв. м, которые имеют обременения.

Напомним, ранее с торгов был реализован пакет акций одного из российских племенных заводов, который базируется в Волгоградской области.