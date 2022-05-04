Пекин, 4 мая, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Крупные интернет-компании Китая сообщили о стабильном росте выручки в первом квартале года, показали данные Министерства промышленности и информационных технологий (MIIT) Китая, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Выручка этих компаний выросла на 1,4% в годовом исчислении и достигла 323,6 млрд юаней (около $48,9 млрд) за этот период, показали данные MIIT. Прибыль снизилась на 10,3% по сравнению с предыдущим годом до 15,45 млрд юаней, при этом темпы снижения выросли на 2,9 процентных пункта по сравнению с показателем за первые два месяца.

В первом квартале крупные интернет-предприятия Китая инвестировали в исследования и разработки в общей сложности 17,75 млрд юаней, что на 8,4% больше в годовом исчислении. Темпы роста были на 11,2 процентных пункта выше, чем в период с января по февраль.

Крупные интернет-компании относятся к предприятиям, специализирующимся на Интернете и связанных с ним услугах, с годовым доходом от бизнеса не менее 5 млн юаней.