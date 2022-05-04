Владивосток, , 06:55 — REGNUM Одна из достопримечательностей Владивостока — фуникулёр — отметит 5 мая 60-летний юбилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Фуникулер во Владивостоке Мэрия Владивостока

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«В честь праздника жители и гости Владивостока смогут прокатиться на легендарном горном трамвайчике бесплатно», — добавили в мэрии.

Отмечается, что по результатам конкурса в соцсетях среди приморцев на лучший слоган для фуникулера, победителем выбран: «От моря к небу — и обратно!».

Владивостокский фуникулёр был запущен на склоне сопки Орлиной 5 мая 1962 года. Это единственный фуникулер в России, действующий в качестве общественного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге в мае запустят канатную дорогу через реку Урал.