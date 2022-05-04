Пекин, , 06:36 — REGNUM Экспортно-импортный банк Китая (China EximBank), государственный политический банк, выпустил специальные облигации на сумму 5 млрд юаней (около $755,55 млн), чтобы помочь противоэпидемическим усилиям и обеспечить ежедневные поставки в Шанхай, сообщает агентство Синьхуа.

По данным банка, процентная ставка по однолетним облигациям составила 1,74%, а привлеченные деньги будут использованы для поддержки борьбы с пандемией и поддержания производственной цепочки поставок для предприятий в Шанхае. EximBank заявил, что после этой волны заражений он предоставил предприятиям в Шанхае кредиты на общую сумму 19,4 млрд юаней.

Напомним, что в Шанхае продолжается борьба со вспышкой нового коронавируса. В рамках этой борьбы весь мегаполис был посажен «под домашний арест», а в отношение жителей, которые отказываются повиноваться требованиям оставаться дома, применяются жесткие меры.