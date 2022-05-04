Каракас, , 06:32 — REGNUM Национальная ассамблея Венесуэлы приняла решение о создании 18 групп дружбы с различными странами. Об этом говорится в решении парламента страны.

Национальная ассамблея Венесуэлы Asambleanacional.gob.ve

«Создавая эти первые 18 групп, мы говорим, что Венесуэла осуществляет свою политику суверенно, самостоятельно, без давления и с достоинством», — заявила в ходе пленарного заседания депутат Ирис Варела.

Её коллега Тимотео Самбрано отметил, что подобные группы дружбы нацелены на налаживание дипломатических отношений, а также обсуждение тем экономики, торговли и культуры.

В число стран, с которыми Венесуэла создаст группы дружбы, вошли, помимо прочих, Китай, Россия, Иран, Турция, Северная Корея, Вьетнам, Куба, Никарагуа, Белоруссия, Индия, Италия и Бразилия.