Омск, 4 мая, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Днём 4 мая в Омской области ожидается +14…+19 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Солнце и тепло

Ветер южный 6-11 м/с, без существенных осадков.

Днём 5 мая в регионе прогнозируется +17…+22 °С, местами небольшой дождь, гроза.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Хакасии предупредили о сильном ветре.

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