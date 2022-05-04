Пекин, 4 мая, 2022, 06:26 — ИА Регнум. Китайский производитель электромобилей BYD объявил об отзыве около 10 000 автомобилей для замены потенциально неисправного аккумуляторного блока, сообщает главное управление контроля качества страны, передает агентство Синьхуа.

Auto.news18a.com BYD Song Max

Отзыв, который начался 29 апреля, охватывает 9 663 автомобиля марки Tang, произведенных в период со 2 сентября 2021 года по 14 марта 2022 года, согласно заявлению Государственного управления рыночного регулирования КНР.

Отозванные автомобили могут быть оснащены неровной монтажной поверхностью выпускного клапана в поддоне блока питания по производственным причинам, что создает риск попадания воды, говорится в заявлении автопроизводителя для администрации.

Это может привести к сбою электрической цепи в системе аккумуляторной батареи, а в крайних случаях может привести к тепловому выходу из строя аккумуляторной батареи, что представляет угрозу безопасности, говорится в заявлении.

Авторизованные дилерские центры проведут осмотр транспортных средств и бесплатно заменят аккумуляторный блок, если он пострадал от утечки или монтажная поверхность вентиляционного клапана неровная.