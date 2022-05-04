Бразилиа, 4 мая, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Американский актёр Леонардо Ди Каприо должен перестать вмешиваться в проблемы Бразилии, поскольку без бразильского сельского хозяйства в мире может наступить голод. Об этом в ходе общения со своими сторонниками заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, сообщает издание Correio Braziliense.

Marcelo Camargo/Agência Brasil Жаир Болсонару

«Ди Каприо следовало бы знать, что сама директор Всемирной торговой организации сказала, что без бразильского агробизнеса в мире наступит голод. Так что хорошо бы Ди Каприо закрыть рот вместо того, чтобы нести чушь», — сказал Болсонару.

Он отметил, что американский актёр публиковал сообщения о пожарах в Амазонии, сопровождая их фотоснимками двадцатилетней давности.

Болсонару также напомнил, что агробизнес Бразилии по закону должен сохранять 20% их земель в первозданном виде, и в Амазонии это число составляет уже 80%: «Мы в этом плане являемся примером для всего мира».

Ранее Леонардо Ди Каприо в социальных сетях призвал молодёжь Бразилии принимать активное участие в выборах, которые пройдут в октябре 2022 года.