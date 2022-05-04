Пекин, 4 мая 2022, 06:23 — REGNUM Ожидается, что пропускная способность порта Нинбо-Чжоушань в восточно-китайской провинции Чжэцзян в апреле превысит 3 млн единиц двадцатифутового эквивалента (TEU), что является новым месячным рекордом, сообщает агентство Синьхуа.
По данным оператора одного из самых загруженных портов Китая, эта цифра увеличилась более чем на 10% в годовом исчислении. В апреле объем услуг порта по железнодорожному и морскому транзиту достиг 135 000 TEU, что на 32,3% выше в годовом исчислении.
Порт предпринял ряд мер, включая открытие новых маршрутов и увеличение судоходных площадей для удовлетворения потребностей внешнеторговых предприятий. Количество его контейнерных маршрутов в прошлом месяце достигло рекордного уровня — 297 единиц.