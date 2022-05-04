Пекин, , 06:23 — REGNUM Ожидается, что пропускная способность порта Нинбо-Чжоушань в восточно-китайской провинции Чжэцзян в апреле превысит 3 млн единиц двадцатифутового эквивалента (TEU), что является новым месячным рекордом, сообщает агентство Синьхуа.

Порт Нинбо Чжоушань Scio.gov.cn

По данным оператора одного из самых загруженных портов Китая, эта цифра увеличилась более чем на 10% в годовом исчислении. В апреле объем услуг порта по железнодорожному и морскому транзиту достиг 135 000 TEU, что на 32,3% выше в годовом исчислении.

Порт предпринял ряд мер, включая открытие новых маршрутов и увеличение судоходных площадей для удовлетворения потребностей внешнеторговых предприятий. Количество его контейнерных маршрутов в прошлом месяце достигло рекордного уровня — 297 единиц.