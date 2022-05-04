Петропавловск-Камчатский, , 15:51 — REGNUM На Камчатке в 2022 году по нацпроекту «Здравоохранение» начнётся строительство Карагинской районной больницы. Для жителей посёлка Оссора это долгожданное событие, которое позволит получать своевременную и качественную медицинскую помощь. Член Общественной палаты Камчатки Наталья Зиганьшина уверена в том, что новое современное здание позволит привлечь в отдалённый посёлок новых медицинских специалистов.

Поликлиника оформлена в стиле нацпроекта Tambov.gov.ru

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«Посёлок Оссора находится на значительном удалении от краевого центра — 990 км, при этом проживает в посёлке почти 2 тысячи человек. Безусловно, все жители ждали этого значимого события — строительство новой больницы. Ведь это не просто возведение нового здания, а реальная возможность получить своевременную и качественную медицинскую помощь детскому и взрослому населению — сократить время обследования, своевременно поставить диагноз и назначить лечение или направить, при необходимости, в специализированное учреждение более высокого уровня. Так же это возможность привлечь новых специалистов, которые с большим желанием приедут трудиться в современное, новое здание. Цель программы модернизации первичного звена — это повышение доступности медицинской помощи для населения и строительство в отдаленном поселке новой больницы это уверенный шаг в её достижении», — прокомментировала Наталья Зиганьшина.

Завершение строительства Карагинской районной больницы запланировано на конец 2023 года.

За три года на Камчатке планируется построить около 20 объектов здравоохранения. Новое здание также построят для Озерновской районной больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в селе Воямполка открылось новое здание фельдшерско-акушерского пункта.