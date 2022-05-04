Екатеринбург, 4 мая, 2022, 06:23 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области на пешеходном переходе автомобиль сбил четырёхлетнюю девочку. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Инцидент произошёл на улице Красногвардейской вечером 3 мая. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «Опель» выехал на запрещающий сигнал светофора и наехал на ребёнка.

Девочку доставили в Центральную детскую городскую больницу и после оказания помощи отпустили домой. На водителя составили административный протокол за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Пострадавшая переходила дорогу со своим отцом. Проводится расследование по факту аварии.