Пекин, , 06:21 — REGNUM Чистая прибыль китайского банка Industrial Bank Co., Ltd. выросла на 15,62% в годовом исчислении до 27,58 млрд юаней (около $4,17 млрд) за период с января по март, говорится в отчете компании за первый квартал, передает агентство Синьхуа.

Юань

По данным банка, за первые три месяца операционная выручка составила 59,4 млрд юаней, увеличившись на 6,72% в годовом исчислении. К концу марта его совокупные активы достигли 8,82 трлн юаней, увеличившись на 2,55% по сравнению с началом этого года.

Сохраняя стабильный рост бизнеса, банк также сообщил о хорошем качестве активов: коэффициент просроченных кредитов к концу первого квартала составил 1,1%, что было неизменным относительно начала 2022 года.