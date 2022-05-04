Пекин, , 06:19 — REGNUM Согласно данным Национальной железнодорожной администрации, в 2021 году пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки Китая продемонстрировали устойчивый рост, сообщает агентство Синьхуа.

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Согласно отчету, опубликованному администрацией, в прошлом году железные дороги страны перевезли более 2,61 млрд пассажиров, что на 18,5% больше в годовом исчислении. В 2021 году по железной дороге Китая было перевезено более 4,77 млрд тонн грузов, что на 4,9% больше, чем годом ранее.

Согласно отчету, инвестиции Китая в основной капитал железных дорог в 2021 году составили 748,9 млрд юаней ($113,2 млрд). Эксплуатационный пробег железных дорог страны в прошлом году достиг 150 000 км, в том числе 40 000 км высокоскоростных железных дорог.