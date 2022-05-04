Пекин, , 06:17 — REGNUM Коммерческие грузовые перевозки Китая продемонстрировали устойчивый рост в первом квартале года, сообщает Министерство транспорта Китая, передает агентство Синьхуа.

По данным министерства, объем коммерческих перевозок в стране за этот период вырос на 1,5% в годовом исчислении до 11,29 млрд тонн. В первом квартале было перевезено в общей сложности 8,15 млрд тонн автомобильных грузов, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным, объем перевозок водных грузов в Китае за тот же период составил 1,93 млрд тонн, увеличившись на 5,2% по сравнению с предыдущим годом.