Пекин, , 06:14 — REGNUM Китайский банк развития, один из ведущих банков страны, в первом квартале выделил 21,1 млрд юаней (около $3,19 млрд) на поддержку логистической системы страны, сообщает агентство Синьхуа.

Юань Valutaworld.ru

Кредиты были направлены на строительство национальных логистических узлов, логистических баз холодного хранения и международных логистических цепочек поставок, говорится в сообщении банка.

Например, в первом квартале шэньчжэньское отделение банка выдало грузовой компании SF Express кредиты на сумму 700 млн юаней, чтобы помочь гиганту доставки преодолеть финансовые трудности, чтобы он мог продолжать играть важную роль в транспортировке материалов для профилактики эпидемий, вакцин и живых материалов.

В качестве следующего шага банк пообещал предоставить более точные и гибкие финансовые услуги для поддержки строительства современной логистической системы страны.