Канберра, , 06:08 — REGNUM Санкционные меры в отношении депутатов Государственной думы, министров Луганской и Донецкой Народных Республик, а также российского журналиста Владимира Соловьёва ввело правительство Австралии. Об этом сказано в распространённом 4 мая заявлении австралийского МВД.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В сообщении ведомства уточняется, что в новый санкционный список попали 75 депутатов Государственной Думы России, более 20 ключевых министров ДНР и 15 министров ЛНР, а также российский тележурналист Владимир Соловьёв.

Стоит отметить, что в настоящее время правительство Австралии ввело санкционные меры в отношении более 700 российских и белорусских граждан. В санкционный список попали и президент России Владимир Путин, а также его белорусский коллега Александр Лукашенко. Кроме того, 14 апреля власти Австралии ввели санкции в отношении российских компаний «Газпром», «Газпромнефть», «Транснефть», КамАЗ, АЛРОСА, «Ростелеком», «Русгидро» и ряда других.

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