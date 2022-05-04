Владивосток, 4 мая, 2022, 06:06 — ИА Регнум. В Приморье заканчивают посев ранних зерновых, кукурузы и уже приступили к посадке картофеля. Всего в этом году будет посеяно более 480 тыс. га различных сельхозкультур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Pixabay.com Картофель

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Аграрии уже посеяли 37,2 тыс. га ранних зерновых культур — 98% от плана.

Кукурузы посеяно 26,5 тыс. га — 38% от запланированных площадей. Также фермеры посадили 1,1 тыс. га картофеля, что на 10% больше уровня 2021 года.

Отмечается, что все хозяйства обеспечены семенами в полном объеме, техника к полевым работам готова на 100%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области труженики села завершают сев ранних зерновых культур и активно приступают к посеву масличных культур и овощей.