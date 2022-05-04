Абакан, , 05:57 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о сильном ветре.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Абакана, ссылаясь на прогноз Хакасского ЦГМС, 4 мая по республике ожидаются местами порывы северо-западного ветра 12-17 м/с.

В регионе сохраняется угроза возникновения и распространения пожаров. В Аскизском, Бейском, Таштыпском, Усть-Абаканском районах 4–6 мая ожидается IV класс пожарной опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 по 6 мая в большинстве районов Кемеровской области сохранится высокая пожароопасность.

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