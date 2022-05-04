Магадан, 4 мая 2022, 06:04 — REGNUM В Магадане 2 мая загорелись строительные материалы рядом со спорткомплексом «Президентский», который находится в процессе стройки.

ФОК «Президенский»
ФОК «Президенский»
Сергей Носов

«Вот, что бывает, когда нарушают технику безопасности, когда неосторожно работают со сваркой. Загорелся пеноплекс для утепления фундамента спортивного комплекса. Его сложили возле здания, с нарушением норм противопожарной безопасности. А над ним проводили сварочные работы. Панели на фасаде здания все номерные. Поврежденные части, до пожарной лестницы, подрядчик заменит за свой счет. Он заверил, что сделает это в июне–июле. При этом отделка внутри помещений и благоустройство будут проведены по графику. Срок окончания работ август–сентябрь — никто не отменял», — написал в телеграм-канале под фото повреждённого здания губернатор Колымы Сергей Носов.

Прокуратура взяла на контроль проверку о возгорании здания.

Как сообщало ИА REGNUM, На Сахалине в Южно-Курильске ночью 4 мая загорелся механический цех рыбокомбината по улице Заводской. На месте пожара был обнаружен труп мужчины.