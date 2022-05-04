Магадан, , 06:04 — REGNUM В Магадане 2 мая загорелись строительные материалы рядом со спорткомплексом «Президентский», который находится в процессе стройки.

ФОК «Президенский» Сергей Носов

«Вот, что бывает, когда нарушают технику безопасности, когда неосторожно работают со сваркой. Загорелся пеноплекс для утепления фундамента спортивного комплекса. Его сложили возле здания, с нарушением норм противопожарной безопасности. А над ним проводили сварочные работы. Панели на фасаде здания все номерные. Поврежденные части, до пожарной лестницы, подрядчик заменит за свой счет. Он заверил, что сделает это в июне–июле. При этом отделка внутри помещений и благоустройство будут проведены по графику. Срок окончания работ август–сентябрь — никто не отменял», — написал в телеграм-канале под фото повреждённого здания губернатор Колымы Сергей Носов.

Прокуратура взяла на контроль проверку о возгорании здания.

Как сообщало ИА REGNUM, На Сахалине в Южно-Курильске ночью 4 мая загорелся механический цех рыбокомбината по улице Заводской. На месте пожара был обнаружен труп мужчины.