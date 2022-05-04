Вашингтон, 4 мая 2022, 05:50 — REGNUM Оплату за пользование социальной сетью Twitter для коммерческих или государственных организаций может ввести одноимённая компания. Об этом 3 мая сообщил предприниматель Илон Маск, купивший пакет акций Twitter, на своей личной странице в микроблоге.

Илон Маск
Илон Маск
Daniel Oberhaus

Маск уточнил, что социальная сеть всегда будет бесплатной для обычных пользователей, но для «коммерческих или государственных пользователей», вполне возможно, будет введена оплата. Никакой конкретной информации о возможных размерах такой оплаты Маск сообщать не стал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Маск может через несколько лет вновь сделать Twitter публичной компанией и её акции появятся в свободной продаже на бирже.

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