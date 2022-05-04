Вашингтон, 4 мая, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Оплату за пользование социальной сетью Twitter для коммерческих или государственных организаций может ввести одноимённая компания. Об этом 3 мая сообщил предприниматель Илон Маск, купивший пакет акций Twitter, на своей личной странице в микроблоге.

Daniel Oberhaus Илон Маск

Маск уточнил, что социальная сеть всегда будет бесплатной для обычных пользователей, но для «коммерческих или государственных пользователей», вполне возможно, будет введена оплата. Никакой конкретной информации о возможных размерах такой оплаты Маск сообщать не стал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Маск может через несколько лет вновь сделать Twitter публичной компанией и её акции появятся в свободной продаже на бирже.