Абакан, 4 мая, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким уроженца республики, военнослужащего Мариана Дьяконова. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

22-летний абаканец Мариан Дьяконов геройски погиб 25 апреля при исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине.

Гвардии рядовой Дьяконов служил по контракту в войсковой части Кемеровской области. Он был стрелком-помощником гранатомётчика мотострелкового батальона.

«Выражаю глубокую признательность семье, воспитавшей настоящего мужчину, истинного патриота своей Родины», — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.

Военнослужащий представлен к госнаграде — Ордену Мужества посмертно. Власти региона обещают оказать всю необходимую помощь его семье.

В последний путь защитника Отечества проводят 4 мая. Он будет похоронен в Абакане на муниципальном кладбище № 7 в воинском секторе.

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