На Украине погиб 22-летний военнослужащий из Хакасии
Абакан, 4 мая, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким уроженца республики, военнослужащего Мариана Дьяконова. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.
22-летний абаканец Мариан Дьяконов геройски погиб 25 апреля при исполнении воинского долга во время спецоперации на Украине.
Гвардии рядовой Дьяконов служил по контракту в войсковой части Кемеровской области. Он был стрелком-помощником гранатомётчика мотострелкового батальона.
«Выражаю глубокую признательность семье, воспитавшей настоящего мужчину, истинного патриота своей Родины», — подчеркнул глава Хакасии Валентин Коновалов.
Военнослужащий представлен к госнаграде — Ордену Мужества посмертно. Власти региона обещают оказать всю необходимую помощь его семье.
В последний путь защитника Отечества проводят 4 мая. Он будет похоронен в Абакане на муниципальном кладбище № 7 в воинском секторе.
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