Петропавловск-Камчатский, 4 мая, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Житель блокадного Ленинграда Рэм Артурович Ляндзберг, который сейчас живёт на Камчатке, с горечью воспринял информацию о сносе памятников советским воинам в ряде государств. Он уверен, что прошлое забывать нельзя, несмотря ни на какие события настоящего.

Денис Абрамов ИА REGNUM Возложение цветов к Вечному огню и памятнику Неизвестному солдату в Железноводске

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«Это память о тех событиях, которые происходили. Они все выражают какое-то отношение к ним. Пока они стоят, мы об этом помним. И мы не должны забывать. На Якорной площади в Кронштадте есть на весь мир знаменитый памятник Адмиралу Макарову, который погиб во время русско-японской войны. На памятнике только два слова «Помни войну», — цитирует блокадника правительство Камчатки.

Ветеран привёл примеры того, как в России относятся к памятникам погибшим солдатам из других государств.

«Вы не бывали на Бородинском поле? Когда была годовщина битвы при Бородино, 100-летие, там поставили огромный памятник павшим французским гренадёрам. Он там стоит до сих пор, и на следующую годовщину в 200 лет уже в нашем веке, 2012 год, туда приезжали представители Франции, возлагали венки. Да что далеко ходить — вот наша часовня рядом с драмтеатром. Там захоронены и наши соотечественники, которые отражали агрессию в 1853 году, и павшие англичане и французы. И все отдают им дань памяти», — отметил Рэм Артурович Ляндзберг.

Как сообщало ИА REGNUM, памятник советскому разведчику, Герою Советского Союза Николаю Кузнецову был демонтирован в украинском городе Ровно. Об этом 3 мая написал телеграм-канал «Оперативные сводки».