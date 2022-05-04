Пекин, 4 мая, 2022, 05:34 — ИА Регнум. Российскую нефть марки Urals стали активнее закупать независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае. Об этом 3 мая сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на отраслевые исследования.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Как уточняет издание, рост закупок российской нефти частными НПЗ произошёл после получения ими квот на импорт от китайских государственных трейдеров, которые отказываются заключать новые контракты из-за возможных санкционных мер со стороны США. В частности, такую квоту получил НПЗ, расположенный в провинции Шаньдун.

Отмечается, что соглашения о транспортировке российской нефти Urals в КНР, Индию и другие страны заключили владельцы как минимум шести танкеров, каждый из которых может перевезти до 2 млн баррелей сырой нефти.

Как пояснил руководитель департамента по инвестиционным отношениям бельгийской судоходной компании Euronav Брайан Галлахер, частным НПЗ из Китая выгодно закупать нефть марки Urals, так как её цена ниже примерно на $35 за баррель, чем стоимость марки Brent, которая считается эталонной. По оценке экспертов аналитической компании Kpler, на настоящий момент речь идёт о незначительном увеличении импорта нефти из России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2021 году Китай поставил в КНДР 91 909 баррелей переработанной нефти.