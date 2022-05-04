4 мая 2022 | Время чтения 6 мин

Фармацевтическая компания с Украины, которая с 2018 года числится в санкционном списке России, до сих пор торгует продукцией в российских аптеках.

Анастасия Степанова, , 08:37 — REGNUM В свете заявления спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что нужно ответить на конфискацию собственности и заморозку резервов за рубежом изъятием активов бизнеса из недружественных стран, тема активов украинских олигархов в России обретает новые краски. В рамках анализа, проводимого ИА REGNUM, обнаружен ещё один миллиардер с российскими бизнес-интересами. Речь идёт о продукции украинской фармацевтической компании «Фармак», которая уже несколько лет пребывает в санкционных списках правительства РФ. Но вот ведь парадокс: медицинская продукция, которую производит компания, до сих пор вольготно чувствует себя на полках аптек России.

Адриан Брауэр. Горькое лекарство

«Фармак» и санкции

Ещё 1 ноября 2018 года правительство России приняло постановление №1300, которым во исполнение указа президента России «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» были введены специальные экономические меры в отношении 322 физических и 68 юридических лиц Украины. В отношении них установлены блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России. В приложении №2 за номером 72 фигурирует ПАО «Фармак» (ЕГРПОУ 00 481 198). В санкционном списке физлиц есть и бенефициар этой компании — Филя Жебровская. В правительственном постановлении от 11 февраля 2021 года, которым расширялся перечень юрлиц, «Фармак» по-прежнему числится.

По данным базы «Контур. Фокус», фирма «Фармак» всё ещё действующая. Бенефициар — Филя Жебровская, которая ранее числилась и руководителем. Сейчас директор — Владимир Костюк, который, по данным СМИ, приходится племянником Жебровской. До него активом руководил словак Августин Дубничка.

О бенефициаре и активах

По данным издания Forbes, Жебровская является фигурантом рейтинга «100 богатейших украинцев 2021». С состоянием $390 млн она занимает 26-е место. Именно «Фармак» фигурирует как главный актив Жебровской. Там же уточняется, что «Фармак» разработал ПЦР‑тесты, которые выявляют новые мутации коронавируса.

Филя Жебровская Цитата из видео «Інтерв’ю Філі Жебровської, Голови Наглядової ради ПАТ «Фармак”_05.10.2018р.» пользователя Фармак — Farmak

Жебровская также числится руководителем некоего фонда «Бизнес за реформы», а среди его участников — более 50 юрлиц, в том числе и международные фонды. Она же числится соучредителем дачного кооператива «Парквилль» в Одесской области.

В 90-х Жебровская возглавила правление Киевского химикофармацевтического завода им. Ломоносова — будущего актива «Фармака».

По данным с сайта компании (данные кеша, сам сайт недоступен), с 2010 года фирма является лидером фармацевтического рынка Украины и крупнейшим экспортером лекарственных средств.

В 2016 году «Фармак» выкупила польскую компанию «Nord Farm». Схема выглядела следующим образом: «Фармак» через кипрскую Farmak Invest Limited приобрела свыше 50% компании KWW Kotkowski Wierzbicki Wegrzyn (Польша), которое было единственным акционером польской компании «NORD FARM» sp. z o. o. — производителя биологически активных добавок и витаминов.

Фармак Цитата из видео «Інтерв’ю Філі Жебровської, Голови Наглядової ради ПАТ «Фармак”_05.10.2018р.» пользователя Фармак — Farmak

В цепочке владельцев «Фармака» ранее отметилась и нидерландская компания Farmak Group N. V. В 2014 году украинские СМИ сообщали, что фирма является «материнской» для «Фармак», а также для Farmak International Holding GmbH (управление интеллектуальной собственностью) и Vital Pharma GmbH из Германии (покупка фармацевтических ингредиентов).

Обход санкций?

На календаре 4 мая 2022 года. Открываем сайты интернет-аптек — и что мы видим? Многочисленную продукцию от украинской компании «Фармак», которую никто из санкционного списка не исключал. Например, на одной крупной фармплощадке предлагается к покупке от этой фирмы «Корвалол Форте», «Дексаметазон», «Гуттасил», «Элизей», «Ланотан». На других площадках перечень ещё больше.

Если открыть российский реестр лекарственных средств, то «Фармак» там фигурирует в том числе как держатель действующих регистрационных свидетельств на лекарственные препараты. Например, препарат «Лексувер» (Цитиколин) производства этой фирмы и вовсе входит в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты). Закупает фармсубстанцию «Фармак» для этого лекарства у китайской компании «Сучжоу Тяньма Спешиалти Кемикалс Ко. Лтд».

Аптека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

При этом есть и более интересные схемы. Например, на препарат «Диметинден» (оно же действующее вещество препарата «Элизей») регистрационное свидетельство, действительное до 2025 года, выдано российскому ООО «ЮжФарм» из с. п. Троицкое Краснодарского края, а вот фармацевтическая субстанция закупается у «Фармака». Ещё одно свидетельство на «Элизей» оформлено на ПАО «Фармак» (Украина), а вот производитель уже ООО «ЮжФарм». Последнее зарегистрировано в ЕГРЮЛ путем реорганизации в форме преобразования в декабре 2007 года и занимается производством лекарств. Владелец — Наталья Кусик, за которой никаких других активов не числится, а директор — Андрей Тараненко.

Более того, как следует из базы «Контур. Фокус», в Москве зарегистрировано представительство украинской компании «Фармак». Дата аккредитации — 30 марта 2015 года. Дата постановки на учет — 14 ноября 2000 года. Зарегистрировано оно в Раменках на проспекте Вернадского, 8А и, судя по данным, адрес внесён в декабре 2021 года. Руководитель представительства — Михаил Коханов.

Вышеперечисленные сведения позволяют сделать вывод о том, что компания «Фармак» нашла лазейку и санкции ей не особо-то и мешают.

В рамках анализа данных, проведенных ИА REGNUM, бизнес-интересы на территории России обнаружены уже у девяти фигурантов списка «Forbes-Украина». Они имели или до сих пор имеют активы или продажи своей продукции в РФ, зарабатывая на россиянах миллиарды рублей, которые потом идут в том числе на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вырастут доченьки, доченьки мои…» — о бизнесе Зеленского в России

Владимир Зеленский перепрятал свои активы в России?

Спонсор Тимошенко — украинский олигарх богатеет на продаже лекарств России?

Украинские олигархи зарабатывают в России и спонсируют ВСУ

Купил консервы в России — проспонсировал армию Украины?

Украинский олигарх Герега замахнулся на земли в Крыму?

Украинский олигарх Ахметов «наколотил» миллиарды на российском угле?

Кандидат в банкроты — олигархический отец Зеленского имеет актив в России?

«Российские активы экс-президента Украины Порошенко: что там у «Рошена»?»

Карамельки от Порошенко — «Рошен» увиливает от уплаты налогов в России?

Информационная безопасность России — при чём тут украинский олигарх?

У зятя экс-президента Украины остались интересы в России?

ИА REGNUM продолжает анализ активов бизнесменов Украины.