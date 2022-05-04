Нерюнгри, Якутия, 4 мая, 2022, 05:31 — ИА Регнум. В Нерюнгри суд вынес приговор в отношении 33-летнего мужчины, который признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Якутии.

(сс) Matthew Paul Argall Экскаватор-погрузчик

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В ходе следствия и в суде установлено, что 18 декабря 2021 года машинист установок обогащения и брикетирования и водитель погрузчика перемещали мешки с солевым реагентом с использованием погрузчика. При выполнении работ машинист оказался в зоне действия работы погрузчика — его водитель не убедился в безопасности движения задним ходом, в результате чего работник был прижат вилами погрузчика к мешку. От полученных травм мужчина скончался.

Подсудимый признал свою вину. Он был приговорён к одному году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело возбуждено по факту гибели 22-летнего мужчины на производстве в Волгограде.