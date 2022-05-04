Киев, , 05:16 — REGNUM Обвинение в адрес Венгрии в планах захватить часть территории украинской территории после начала российской спецоперации выдвинул 3 мая секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона «UАразом», передаёт ряд украинских СМИ.

Алексей Данилов Иван Шилов © ИА REGNUM

Данилов пояснил, что Венгрия, якобы, стала претендовать на часть украинской территории, считая её своей. Секретарь СНБО в ходе выступления пригрозил Будапешту возможными последствиями после урегулирования ситуации на Украине.

Венгерское диппредставительство на Украине не замедлило с ответом, который был опубликован пресс-службой на официальной странице посольства в социальных сетях. Венгерские дипломаты выразили своё возмущение «лживыми наветами» в адрес своей родины и намерениями, которые за ними стоят и решительно осудили их. По мнению дипломатов, «необоснованные, ложные обвинения» разжигают ненависть в адрес Венгрии и венгерского народа со стороны украинского общественного мнения.

Венгерское диппредставительство призвало Данилова опровергнуть свои слова и потребовало объяснений со стороны «компетентных руководителей Украины».

Ранее ИА REGNUM сообщало о внесении в список скандального сайта «Миротворец» премьер-министр Венгрии Виктора Орбана за отказ пропустить через свою страну оружие для киевского режима.

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