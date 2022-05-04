Южно-Сахалинск, 4 мая, 2022, 05:04 — ИА Регнум. На Сахалине за прошедшие майские выходные дни с 29 апреля по 3 мая в ДТП погибли три человека, ещё пять получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном УГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

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Всего за длинные выходные в области было зарегистрировано 68 происшествий на дорогах.

Сотрудники ГИБДД поймали 72 водителя, которые управляли автомобилями, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Из них восемь попали под уголовную ответственность.

Ещё 86 человек управляли автомобилями, не имея на это право или были лишены его ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальнегорске произошло ДТП со смертельным исходом. Предварительно установлено, что 23-летний водитель мотоцикла Honda Induro выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Regius Ace под управлением 35-летнего мужчины.