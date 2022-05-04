Магадан, 4 мая, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Студенты Магаданской области будут летом работать — 220 вакансий им уже предложили предприятия Колымы.

Студенты

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«Сейчас большой фронт работы на магаданских стройках. У будущих инженеров есть все шансы теорию применить на практике и стать участниками реального стройотряда. В целом, вакансии предложили не только промышленные предприятия. Здесь и сфера образования, культуры, различных услуг. Работаем со студентами индивидуально, подбираем работу по будущей специальности», — сообщил в телеграм-канале губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, партия «Единая Россия» предлагает привлекать молодежные стройотряды для восстановления инфраструктуры Донбасса. Такая работа должна засчитываться как учебная, ознакомительная и производственная практика.