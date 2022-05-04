Ровно, Украина, 4 мая, 2022, 04:51 — ИА Регнум. Как минимум 27 человек погибли в результате ДТП с участием бензовоза, пассажирского автобуса и микроавтобуса в Ровенской области на западе Украины. Об этом 3 мая сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Трагедия произошла на автотрассе Киев — Чоп возле села Ситное Дубенского района около 20:00 мск. После столкновения трёх транспортных средств произошло возгорание, пожар был ликвидирован в 20:35 мск. Как уточнил Геращенко, на месте столкновения микроавтобуса, бензовоза и пассажирского автобуса были найдены останки 27 человек. В автобусе находилось 38 человек, из них уцелели лишь 12.

Водитель автобуса госпитализирован в тяжёлом состоянии, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito погиб на месте ДТП. По предварительным данным, смертельное столкновение спровоцировал водитель микроавтобуса. Расследование причин и обстоятельств трагедии продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели парня и девушки в результате ДТП в Приморском крае.