Владивосток, 4 мая, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Сельхозпроизводителям Приморья выделят средства на закупку сырья и оборудования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Дополнительные меры господдержки дадут возможность увеличить объёмы производства и снизить зависимость от импорта. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, поддержка связана с удорожанием кормов, инкубационного яйца, ветеринарных препаратов.

Планируется из бюджета Приморья сельхозпроизводителям направить 515 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») направила письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, где просит рассмотреть вопрос о дополнительном выделении средств на обеспечение сельхозпроизводителей льготными краткосрочными кредитами для проведения кормозаготовительной кампании и уборочных работ.