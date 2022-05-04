Южно-Сахалинск, 4 мая, 2022, 04:32 — ИА Регнум. На Сахалине в Южно-Курильске ночью 4 мая загорелся механический цех рыбокомбината по улице Заводской. На месте пожара был обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

Pixabay.com Пожар

Читайте также: Число погибших при пожаре на Пермском пороховом заводе выросло до трёх

Как уточнили в региональном управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в 02:12 по местному времени. К моменту прибытия пожарных на место огнём был охвачен цех площадью 50 кв. метров. В 03:45 пожар был полностью ликвидирован.

На месте ЧП был обнаружен труп 60-летнего мужчины. Устанавливаются обстоятельства его смерти и причины возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв пожара на Пермском пороховом заводе возросло до трёх. В больнице скончалась ещё одна женщина.